Autos krachten auf Kreuzung in Aldrans zusammen: Beide Lenkerinnen verletzt in Klinik

Aldrans – Bei einem Verkehrsunfall in Aldrans sind am Donnerstagvormittag zwei Autofahrerinnen verletzt worden. Zu dem Unfall kam es kurz vor 8 Uhr im Kreuzungsbereich der Innsbrucker Straße mit dem Mühlweg.

Eine 55-Jährige war mit ihrem Auto vom Mühlweg in die Innsbrucker Straße eingebogen und hatte dabei wohl den auf der Innsbrucker Straße in Richtung Aldrans fahrenden Wagen einer 27-Jährigen übersehen. Laut Polizei hielt sie sich jedenfalls nicht an das Vorrangschild. Es kam zur Kollision. Das Auto der 55-Jährigen wurde dabei in eine angrenzende Wiese geschleudert und erheblich beschädigt, auch das Fahrzeug der 27-Jährigen wurde total zerstört.