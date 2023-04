Aufwändiger Löscheinsatz im Zillertal: „Deponie-Lkw“ in Hart ging plötzlich in Flammen auf

Hart im Zillertal – Es war fast schon ein Großeinsatz: Drei Polizei-Streifen, fünf Feuerwehrautos und eine Rettungsmannschaft rückten am Donnerstagvormittag zu einem nicht ganz alltäglichen Einsatz auf einer Gemeindestraße in Hart im Zillertal aus. Ein „Deponie-Lkw“ hatte gegen 9.40 Uhr am Hamberg Feuer gefangen.