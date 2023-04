Chancen und Karriere abseits der Rollenklischees: Der Girls' Day beim Bundesheer in Tirol

Nichts ist unmöglich lautet das Motto beim Girls' Day. Bei dem Aktionstag sollen Mädchen ermutigt werden, auch vermeintlich männliche Berufe in die Betracht zu ziehen. Keine Berührungsängste hatten die Mädchen, die sich in der Standschützenkaserne in Kranebitten über Berufsmöglichkeiten beim Bundesheer informierten.