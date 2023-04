Eros, Mittelalterfest, Area47-Opening oder Stadtlauf: Das ist am langen Wochenende los in Tirol

Bevor sich der April verabschiedet und im ganzen Land Maifeste gefeiert werden, steht uns noch ein veranstaltungsreiches Wochenende bevor. Ischgl feiert den Saisonabschluss, Hall die Radieschen und Rattenberg das Mittelalter. Auch haufenweise Konzerte und der TT-Familientag im Alpenzoo stehen am Programm. Unsere Tipps fürs Wochenende im kompakten Überblick.

📅 FREITAG (28. April)

🎭➤ „Hamlet – one man show" in Lienz: Weltliteratur als außergewöhnliches Theatererlebnis. Eine Produktion vom Akzent Theater/Wien und von Stefano Bernardin, der nicht nur sein großartiges Schauspieltalent unter Beweis stellt, sondern auch als Musiker an den Gitarren und am Schlagzeug überzeugt. Beginn 20 Uhr. Mehr Infos HIER.





🎶➤ Clara Luzia im Treibhaus: Sing & Songwriting – voll Poesie, mit lauten und leisen Tönen. Die Österreicherin schafft einen mächtigen Sound, der nicht vor Rockklischees wie Gitarren- und Drumsoli zurückschreckt, aber trotzdem einem Indie-Ethos treu bleibt. Beginn 20.30 Uhr. Tickets und mehr Infos HIER.

📽️ Video | Clara Luzia – Cosmic Bruise live

🪕➤ Peter Ratzenbeck in Achenkirch: „Mr. Fingerpicking" kommt ins Alte Widum in Achenkirch. Ratzenbeck kann mit seiner Akustik-Gitarre mühelos ein Orchester ersetzen. 19 eigene Alben und rund 25 Studioproduktionen mit namhaften Musiker:innen weisen ihn als einen der besten Gitarristen Österreichs aus. Beginn 20 Uhr. Tickets und mehr Infos HIER.

💃➤ Marina & The Kats im Treibhaus Innsbruck: Swing geht immer: Das pfiffige österreichische Quartett Marina & The Kats ist bei der stilbewussten Traditionspflege daheim, allerdings gewürzt mit einer ordentlichen Portion Schmäh und Partylust. Beginn 21.15 Uhr. Mehr Infos HIER.

😂➤ Markus Koschuh im Schloss Sigmundsried: „Wohnen muss wieder leistbar werden!" Der Tiroler Kabarettist Markus Koschuh haut der Politik den Spruch um die Ohren. Er geht hart ins Gericht mit einer mutlosen Politik, Irrläufern des Lobbyismus, Banken, Immobilien- und Grundstückspekulanten und deren Wegbereitern. Beginn 19.30 Uhr. Tickets, mehr Infos und weitere Spieltermine HIER.

Markus Koschuh präsentiert sein aktuelles Programm wOHNMACHT in Ried im Oberinntal. © Thomas Böhm

🎶➤ Fuzzman & The Singin' Rebels in der Zone Wörgl: Mundart-Dialekt, Beatles-Sound, Funk und Elektronik: Fuzzman macht bei seiner Unplugged-Tour mit einer abgespeckten und verjüngten Singin-Rebels-Splittergruppe Station in Wörgl. Beginn 20 Uhr. Tickets und mehr Infos HIER.

📅 FREITAG & SAMSTAG (28. & 29. April)

🙃➤ die_freakshow im BRUX Innsbruck: Seit 20 Jahren überraschen die drei Tiroler Musiker Walter Singer, Stefan Preyer und Wolfgang Peer in instrumental einzigartiger Besetzung und einer kuriosen Perfor­mance. Für die Zuhörenden heißt das, alle gewohnten Erwartungen eines Konzertes über Bord zu werfen. Beginn ist jeweils 20 Uhr. Am Samstag, 15 Uhr gibt es zudem das dazugehörige Kinderprogramm „Superkontrakkordibus". Tickets und mehr Infos HIER.

Gewinnspiel:

Stefan Preyer, Wolfgang Peer und Walter Singer geben im BRUX ihre „Freakshow" zum Besten. © Freakshow

👫➤ „Pünktchen und Anton" in Mieming: An zwei Tagen gibt es im Circuszelt in Mieming/Barwies die Kinder- und Jugendproduktion zu bestaunen. Vorstellungen am Freitag um 18 Uhr und am Samstag um 10 und 15 Uhr. Eintritt: Freiwillige Spenden. Mehr Infos HIER.

😂➤ Barbara Balldini in St. Johann und Wörgl: Eine Sexkursion mit Lachgarantie. Von ausgefallenen Vorlieben bis hin zum alltäglichen Wirrwarr einer traditionellen Partnerschaft. Tickets und mehr Infos HIER.

📅 FREITAG bis MONTAG (28. April bis 1. Mai)

⚔️​ ➤ Mittelalterspektakel zu Rattenberg: Zahlreiche Künstler, Händler und Lagergruppen verwandeln die ganze Stadt in eine Bühne und zeigen Groß und Klein ein abwechslungsreiches Programm: Schaukämpfe, Gaukelei, Puppentheater, Jonglage, Märchenerzähler, Stelzengeher, Bogenschießen, Fahnenschwinger, Kinderritterturnier, Bauchtanz sowie Walpurgisnacht mit Feuershow, mittelalterliche Musik u.v.m. Ein ganztägig großer Mittelaltermarkt bietet allerlei mittelalterliches Zubehör, Spielzeug, Handwerk, Gewand und Schmuck. Das Lagerleben gibt Einblicke in längst vergangene Zeiten, und auch die Kulinarik hält in der ganzen Stadt so manche mittelalterliche Köstlichkeit für die Besucher bereit. Das genaue Programm gibt es HIER.

🚴‍♂️➤ Area47-Opening mit neuem Indoor-Bikepark: Österreichs größter Outdoor-Freizeitpark ist bereit für das Auftakt-Wochenende. Mit dem ersten und einzigen Indoor-Bikepark des Landes wächst das Menü an rund 40 actionreichen Aktivitäten weiter an. Auf einer Fläche von 3700 m² können Bikefans ab sofort ganzjährig ihren Sport ausüben. Das Opening des neuen Highlights wird am Samstag standesgemäß zelebriert. Neben kostenlosen Testmöglichkeiten für alle zeigen der heimische Nachwuchs und Top-Athlet:innen die Möglichkeiten von Pumppark inklusive Kids-Pumptrack, Flowline und Jumpline bei freiem Eintritt. Mehr Infos HIER.

🎪➤ Circus Dumbo, Olympiaworld Innsbruck: Zirkuschef Remo Frank hat ein vielseitiges Programm für die ganze Familie zusammengestellt – mit allerlei Akrobatik, Clowns, dem fliegenden Elefanten Dumbo und den charmanten Trollen. Und Kinder dürfen bei einigen Programmteilen aktiv mitmachen. Mehr Infos HIER.

🎪➤ Zirkus in Schwaz, Zams, Pfons und Terfens: Gleich mehrere Zirkus-Shows gibt es derzeit auch außerhalb der Landeshauptstadt zu sehen. Der schon länger in Tirol tourende Circus Jan Sperlich schlägt sein Zelt in Pfons auf, während der Circus Alfons William in Schwaz und der Classic Circus Berlin in Zams gastiert. In Münster gibt es ab Freitag de Circus Montelli zu sehen. Mehr Infos HIER.

👦➤ Kinderstück beim Theaterfestival Steudltenn: Das Festival in Uderns wartet am Wochenende mit einem Stück für Kinder ab 4 Jahren auf. Der neugierige Pinguin Nelson begibt sich auf eine abenteuerliche Reise, um die vom Aussterben bedrohten Eisbären kennenzulernen und schließt dabei eine unerwartete Freundschaft. Dazu kommt der Markttag am Samstag mit kulinarischen Köstlichkeiten aus der Region. Mehr Infos HIER.

📅 SAMSTAG (29. April)

🍻➤ Haller Radieschenfest: In der Haller Altstadt dreht sich beim traditionellen Radieschenfest wieder alles um die rote Knolle. Um 10 Uhr geht´s los mit dem feierlichen Einzug von Schuhplattlern, Radieschen-Wägen und Oldtimer-Traktoren. Nach dem Anstich des Freibier-Fasses kümmern sich die Thaurer Landwirte mit zahlreichen Schmankerln um das leibliche Wohl. Für die kleinen Besucher gibt es ein vielseitiges Programm, ein weiteres Highlight wird das Riesen-Radieschenbrot sein. Für musikalische Unterhaltung sorgen die Musikkapelle Thaur, die Knopfsaitnmusig und die Vielsaitigen. Mehr Infos HIER.

In der Haller Altstadt steigt wieder das Radieschenfest. © Fischer

💪➤ Höttinger Soalziachn: Die Jungbauernschaft lädt wieder zum traditionellen „Soalziachn" in Hötting. MehrereTeams von je vier Burschen oder Mädels messen ab 12 Uhr ihre Kräfte an den Seilen. Im Anschluss an die Siegerehrung wird gefeiert. Details zum Ablauf HIER.

👧➤ Oh, wie schön ist Panama im 7ieben&7iebzig Innsbruck: Ein Theaterstück über Mut, Vertrauen und Freundschaft nach dem Kinderbuch von Janosch. Ab 4 Jahren, Beginn 16 Uhr. Mehr Infos HIER.

😄➤ Poetry Slam im Stromboli in Hall: Die Stromboli-Bühne wird erneut zum Epizentrum der Poetry-Slam-Community, die der Zuhörerschaft jede Menge Wortgewalt um die gespitzten Ohren schleudern wird. Slam-Master Markus Köhle navigiert die Dichter:innen und ihr Publikum durch den Abend, an dem (fast) alles erlaubt ist. Es gibt wie immer fünf Minuten Zeit, um die eigenen Texte zu präsentieren. Das Publikum entscheidet, wer es ins Finale schafft. Beginn 20 Uhr. Mehr Infos HIER.

Slam-Master Markus Köhle ist Gastgeber im Haller Stromboli. © Stromboli

🎷➤ Arlid Andersen Group im Treibhaus Innsbruck: Die Crème de la Crème des norwegischen Jazz: Arild Anderson (Kontrabass), Marius Neset (Saxophon), Helge Lien (Piano) und Håkon Mjåset Johansen (Drums) präsentieren feinste Kompositionen im Treibhaus. Mehr Infos HIER.

🎺➤ Bigband St. Johann „Back again": Die Bigband St. Johann mit ihren 22 Musiker:innen ist nach zwangsweiser Pause mit einem Spitzenprogramm wieder zurück auf der Bühne im Kaisersaal. Beginn 20 Uhr. Tickets und mehr Infos HIER.

🎤➤ US-Hip-Hop in der Bäckerei Innsbruck: Dillon Cooper und Gavlyn stehen für ehrlichen Rap in feinster „Golden Era" Manier. Beide haben sich in Europa bereits eine ansehnliche Fangemeinde erspielt. Auf der aktuellen Flow Tour EU führen sie ihre jeweiligen Shows erstmals gemeinsam auf. Support kommt von Uncle Kareem. Beginn 20 Uhr. Mehr Infos und Tickets HIER.

📽️ Video | Gavlyn & Dillon Cooper – The Flow Tour EU

🎸➤ Mr.G. im hige Kufstein: Old School Blues & Heavy Rock mit scharfer Kante liefert die Kufsteiner Band Mr.G. im hige. Support kommt von den Roachcocks. Mehr Infos HIER.

🏳️‍🌈➤ Gender Bender in der p.m.k. Innsbruck: In der p.m.k. gibt am Samstag die queere Community den Ton an. Die dritte Ausgabe von Gender Bender bringt die internationalen DJs Philippa Pacho, Azil und Momo nach Innsbruck. Mehr Infos HIER.

🎵➤ Drum'n'Bass-Nacht in Kufstein: Ein Pop-Up-Club sorgt in der Bar „B/Art" für ein Q-West-Revival. Dort wird bis in die Morgenstunden zu Drum'n'Bass unter anderem von 1991, James Hiraeth und MC Steezy gefeiert. Mehr Infos HIER.

„Rave in den Mai" heißt es im ehemaligen Q-West in Kufstein. © Facebook

📅 SAMSTAG bis MONTAG (29. April bis 1. Mai)

💃 ➤ Dance'n'Spring Tanzfestival an der USI Innsbruck: Nach der Premiere im Vorjahr lädt das Dance'n'Spring wieder zu einer Palette aus internationalen Tanzikonen, zeitlosen Klassikern, aufstrebenden und aufregenden Newcomer:innen sowie spannenden Uraufführungen aus der bunten Welt des Tanzes. Infos und Tickets gibt es HIER.

📅 SONNTAG (30. April)

🦌 ➤ TT-Familientag im Alpenzoo: Neben dem spannenden Tierreich der Alpenwelt warten auf die Besucher:innen des TT-Familientags viele Attraktionen für Groß und Klein: Bei der Schnitzeljagd, die durch den gesamten Alpenzoo führt, kann man schöne Preise gewinnen. Die kleinen Besucher:innen können sich schminken oder ein Airbrush-Tattoo auf die Haut machen lassen. Es gibt Kreativ-Mal- und Bastelstationen und die Kinder können sich bei der Riesenkugelbahn vergnügen. Für jede:n gibt’s ein TT-Erinnerungsfoto. TT-Club-Mitglieder erhalten 50 % Ermäßigung auf bis zu zwei Erwachsenen-Tickets, Kinder bis 10 Jahre haben freien Eintritt.

Im Alpenzoo ist wieder TT-Familientag. © TT / Rudy De Moor

🏃‍♀️ ➤ 38. Stadtlauf Innsbruck: Mit Start und Ziel vor dem Tiroler Landestheater führt die Hauptlauf-Runde heuer erstmals über den Rennweg über den Hohen Weg nach St. Nikolaus und durch die Altstadt wieder zu Start und Ziel vor dem Tiroler Landestheater. "Damit können wir unseren Läufern eine neue, attraktive Strecke bieten", freut sich der organisatorische Leiter Dieter Hofmann. Infos & Programm gibt es HIER.

🎞️ ➤ Cine Tirol Werkschau im Leokino: 1900 Produktionen sind in 25 Jahren mit Unterstützung der Cine Tirol entstanden. Sieben Filme davon werden am 30. April bei freiem Eintritt im Leokino zu sehen sein. Die Werkschau umfasst den Jugendfilm „Madison“, die Komödie „Helden in Tirol“, die RomCom „Powder Girl“, „Andreas Hofer – Die Freiheit des Adlers“ mit Tobias Moretti, „Home is here“ von Tereza Kotyk sowie die Spielfilme „Vals“ und „Luzifer“. Infos & Programm gibt es HIER.

🎙️ ➤ Eros Ramazotti in Ischgl: Auch in diesem Jahr wird die Saison in Ischgl wieder mit dem Top of the Mountain Closing Concert beendet. Mit Eros Ramazotti ist das Event auf der Idalp-Bühne heuer ein Pflichttermin für Fans von gefühlvoller Italo-Musik. Das Konzert beginnt um 13 Uhr, für den Eintritt benötigt man ein gültiges Skiticket. Alle Infos gibt's HIER.

Eros Ramazotti bringt in Ischgl den Schnee zum Schmelzen. © Mario Botta

🎭 ➤ Triolino im Freien Theater Innsbruck: Triolino verbindet auf einzigartige Weise Musik und bildende Kunst. Es nimmt Kinder von 3 bis 6 Jahren und ihre Begleitpersonen mit in eine Welt voll satter Klangfarben und melodischer Bilder. Gemeinsam mit Triolino und den begeisternden Mitgliedern des Ensembles erkunden die kleinen und großen Besucher:innen eine faszinierende Instrumentenvielfalt und unterschiedliche Musikgenres. Um 15 Uhr im Freien Theater. Infos HIER

🤡 ➤ Herbert und Mimi im Treibhaus: Die beiden Clowns Herbert und Mimi stricken sich durch alle möglichen Märchen und versuchen, mit Hilfe der Kinder verlorene Maschen aufzufangen. Wenn sie nicht mehr weiter wissen, kann das Publikum helfen, die verschiedenen Strickmuster zu vollenden. Dass dabei nicht alles glatt läuft, versteht sich von selbst. Eine clowneske Improtheatershow für alle ab 3 Jahren, Beginn ist um 16 Uhr. Tickets gibt es HIER.

🥁 ➤ HI5 im Komma Wörgl: Zum internationalen Tag des Jazz gastiert die heimische Formation HI5 im Komma Wörgl. Nach mehr als zehn ereignisreichen Jahren – mit über 300 Konzerten in Mexiko, Kanada, den USA, China, Japan, Indien und in ganz Europa – präsentiert das Quartett mit „Minimal Jazz Chamber Music“ ein ganz neues Programm. Beginn: 20 Uhr, alle Infos HIER.

📽️ Video | HI5 – GNMS370

🎸 ➤ Habib Koité im Treibhaus: Habib Koité, Superstar aus Mali, ist begnadeter Geschichtenerzähler, seine Melodien bleiben lange im Ohr. Im Treibhaus ist er ab 20 Uhr erstmals als Duo zu sehen: Habib unplugged auf der Bühne, verstärkt nur durch seinen Percussionisten Mama Kone. Infos HIER

🎙️ ➤ Poison Ruin in der p.m.k.: Poison Ruin kombinieren klassischen Anarcho/Crust-Punk mit einer Vielzahl von Einflüssen, darunter oi!, Post-Punk, NWOBHM und Dungeon-Synth. Sie verwenden dunkle mittelalterliche Bilder und lyrische Themen, kombiniert mit Anarcho-Ikonographie. Ihre Musik ist ein dunkler und treibender Sound, der fesselt und lockt – anarchisch, pogo- und pit-würdig. Um 20 Uhr in der p.m.k.

📅 MONTAG (1. Mai)