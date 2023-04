Österreichs Leipzig-Basislager servierte "Roboter mit Senf"

Bei der Eröffnung der Leipziger Gastland-Zentrale in der Schaubühne Lindenfels am Donnerstagabend blieben die Österreicher weitgehend unter sich. Man habe am Eingang getestet, meinten Klaus Kastberger und Daniela Strigl am Beginn ihrer Literaturshow "Roboter mit Senf": 99 Prozent der Gäste konnten das Motto "meaoiswiamia" richtig aussprechen und stammten offenbar aus Österreich. Für den einen Deutschen im Publikum wolle man sich aber besonders anstrengen, versprachen sie.