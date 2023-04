Emissions-Zertifikate werden immer teurer

Wien – Wer zur Luftverschmutzung beiträgt, muss dafür zahlen. Darauf haben sich die EU-Staaten 2005 geeinigt und den Europäischen Emissionshandel (ETS) ins Leben gerufen. Am Dienstag haben, wie berichtet, die Mitgliedstaaten eine massive Ausweitung des Emissionshandels beschlossen. Wer klimaschädliche Treibhausgase ausstößt, muss Verschmutzungsrechte, sprich Emissionszertifikate, kaufen. Das gilt neben der Industrie und Energieerzeugern künftig auch für den Gebäude- und Verkehrssektor, inklusive Schiffsverkehr.

Was der Handel mit Verschmutzungszertifikaten seit 2005 an CO2-Reduktion gebracht hat, rechneten am Donnerstag bei einem Pressegespräch aus Wien die beiden Agenda-Austria-Experten Jan Kluge und Carmen Treml vor. „Der Emissionshandel bringt bei Weitem mehr als Verbote, die ein Staat erlässt.“ Die Treibhausgase hätten sich seit 2005 innerhalb der EU um 37 Prozent reduziert, sagt Kluge. Verbote wie beispielsweise jenes für Verbrenner oder Öl- und Gasheizungen seien ineffizienter und „kosten das Zwanzigfache“. Ginge es nach der Agenda Austria, würde der Marktteilnehmer und nicht der Staat entscheiden, wo und wann Treibhausgase eingespart werden.