Betrunkener in Innsbruck von Straßenbahn erfasst, Passant verhinderte Schlimmeres

Innsbruck – Dramatische Szenen spielten sich am Donnerstagabend im Bereich einer Haltestelle im Innsbrucker O-Dorf ab. Eine Straßenbahnlenkerin (55) übersah gegen 19.40 Uhr einen stark betrunkenen Mann, der am Boden lag. Der 53-Jährige wurde am rechten Arm erfasst und schwer verletzt.