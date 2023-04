Lag am Boden: Betrunkener in Innsbruck von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt

Innsbruck – Am Donnerstagabend ist in Innsbruck gegen 19.40 Uhr ein Betrunkener bei einem Unfall mit einer Straßenbahn schwer verletzt worden. Eine 55-jährige Straßenbahnlenkerin übersah den Mann, der im O-Dorf bei einer Haltestelle am Boden lag. Der rechte Arm des Mannes lag unmittelbar neben dem Gleis.