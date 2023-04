Lenkerin (31) in Voldöpp mit mehr als zwei Promille und drei Kindern im Auto gestoppt

In Voldöpp wurde eine Lenkerin aus dem Verkehr gezogen, die in einem beschädigten Auto mit drei Kindern unterwegs war. Wie sich herausstellte, war die Frau stark betrunken.

Voldöpp – Am Donnerstagnachmittag gegen 17 Uhr wurde die Polizei auf einen möglicherweise alkoholisierten Pkw-Lenker aufmerksam gemacht, der auf der L211 in Voldöpp Richtung Breitenbach fahren würde. Der Wagen sei außerdem beschädigt.

Die Polizei entdeckte den Wagen mit laufendem Motor am Straßenrand der Unterinntalstraße. Am Lenkrad saß eine 31-Jährige. Die Polin hatte drei Kinder im Alrer von elf, sechs und vier Jahren im Auto. Laut Polizei war die Frau offensichtlich betrunken – was auch ein Alkomattest bestätige. Demnach hatte die Autofahrerin mehr als zwei Promille Alkohol im Blut.