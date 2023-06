Mann schlug 32-Jährigem in Landeck Bierflasche auf Kopf: Verdächtiger ausgeforscht

Im Zuge eines Streits in bzw. vor einem Lokal in Landeck ist Ende April ein 32-Jähriger angegriffen und verletzt worden. Nun wurde der mutmaßliche Täter ausgeforscht.

Landeck – Eine Bierfasche wurde Ende April einem 32-Jährigen vor einem Lokal in Landeck auf den Kopf geschlagen. Der Täter suchte danach das Weite. Wie die Polizei am Freitag in einer Aussendung mitteilte, konnte er nun ausgeforscht werden. Es handelt sich um einen 33-jährigen Slowaken. Er zeigte sich bei der Vernehmung geständig.