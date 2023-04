Nach Streit in Lokal: Mann schlug Kontrahent in Landeck Bierflasche gegen Kopf

Landeck – Im Zuge eines Streits in bzw. vor einem Lokal in Landeck ist am Donnerstagabend ein 32-Jähriger angegriffen und verletzt worden. Zu der Auseinandersetzung kam es zwischen dem Mann und einem Unbekannten um 20.25 Uhr – vorerst verbal. Beide wurden des Lokals verwiesen. Vor dem Lokal ging der Streit weiter.