Badesee Ried wird heuer erfrischend anders

Ried – Als „Vorreiter“ unter den Tiroler Badeseen bezeichnet Daniel Patscheider, Bürgermeister der Gemeinde Ried im Oberinntal, den hiesigen Rieder Badesee. Und spricht damit gleich drei Neuerungen an, die sowohl Einheimische als auch Gäste pünktlich zum Start in die diesjährige Sommersaison am 27. Mai erwarten sollen: Neben einer Erweiterung der Liegeflächen und einer neuen Seebühne für Veranstaltungen wird der Fokus insbesondere auf barrierefreien Zugang gelegt.