So sehen SiegerInnen aus: Alle Volleyball-Meister auf einen Blick

Innsbruck – Im Rahmen der Tiroler Meisterschaft präsentierte sich der Volleyball-Nachwuchs jedenfalls groß: Gold bei den Jüngsten (U13) ging an die VC-Tirol-Mädchen und die Burschen vom VC Klafs Brixental. Mit den Zweitplatzierten – jeweils der VC Mils – vertreten sie Tirols Farben im Bundesfinale. Der U14-Titel ging indes an die jungen Damen vom SV Raika Natters, am 6. und 7. Mai in der USI-Halle Tirols einziger Gastgeber einer nationalen Endrunde, bei der auch Vizemeister VC Volders als Lokalmatador antreten darf. Bei den U14-Burschen stehen Meister Hypo Tirol und die Zweitplatzierten vom SV Sistrans im Finale und bei den Größten am Kleinfeld (U15) die Meisterinnen vom VC Tirol sowie die TI, deren Kollegen bei den Burschen zum nationalen Vergleich antreten dürfen – alle im Mai. (sab)