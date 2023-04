Wirtschaft bremste sich weiter ein: BIP sank um 0,3 Prozent

Wien – Die wirtschaftliche Dynamik hat im ersten Quartal 2023 weiter nachgelassen. Das heimische Bruttoinlandsprodukt (BIP) sank gegenüber dem Vorquartal um 0,3 Prozent, wie das Österreichische Institut für Wirtschaftsforschung (WIFO) in ihrer aktuellen Schnellschätzung feststellt. In den beiden Quartalen davor habe die Wirtschaft stagniert. Im Vergleich zum Jahresstart 2022 gab es aber ein Wachstum von 1,8 Prozent.

Neben Rückgängen in konsumnahen und wirtschaftlichen Dienstleistungsbereichen stagnierte heuer in den ersten drei Monaten laut WIFO auch die Entwicklung in der Industrie. Auf der Nachfrageseite habe der Außenhandel die Konjunktur belastet.