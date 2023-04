China als Vermittler im Ukraine-Krieg? Das steckt dahinter

Die chinesische Staatsführung schaltet sich zunehmend in den Ukraine-Krieg ein und versucht zwischen Angreifer Russland und Verteidiger Ukraine zu vermitteln. Warum das gerade jetzt passiert und was dahinterstecken könnte.

Peking – China ist dabei, sich als Vermittler in internationalen Konflikten zu positionieren – von der Ukraine bis zum Nahen Osten. Ein Baustein in dieser Strategie war das Telefonat von Staatschef Xi Jinping mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj vor wenigen Tagen. Es war der erste Kontakt zwischen den beiden Politikern, seit Russland im Februar vergangenen Jahres in die Ukraine einmarschierte.