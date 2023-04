Sri Lanka erwägt Export von 100.000 Affen nach China

Auf Sri Lanka plündern Hutaffen Kokosnuss-Plantagen. Nun denkt das Land darüber nach, die Primaten in enormer Zahl an China abzugeben. Doch es gibt Kritik, denn die Tiere gelten als gefährdet.

Die chinesische Botschaft in Sri Lankas Hauptstadt Colombo betont allerdings, dass die chinesische Regierung keine Anträge für einen entsprechenden Tierimport erhalten habe. Trotzdem erklärte Sri Lankas Landwirtschaftsminister Amaraweera, dass der Export angesichts der großen Schäden durch die Affen in der Landwirtschaft in Betracht gezogen würde. So gebe es etwa Schäden bei Kokosnuss-Plantagen, die dem Land beim Export viel Geld einbringen. Zuletzt hätten aber Affen einen beträchtlichen Teil der Ernte zerstört – unter anderem auch weil Menschen zunehmend in den Lebensraum der Tiere vorrücken.