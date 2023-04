Auch der Mai beginnt in Tirol mit Aprilwetter: So wird das lange Wochenende

Nach einem regnerischen Freitag geht sich am Wochenende doch noch ein Ausflug im Freien aus – wenn auch nicht bei Kaiserwetter. Zumindest die Temperaturen sind frühlingshaft mit bis zu 20 Grad.

Innsbruck – Bis zum Monatsletzten bleibt das Aprilwetter Tirol treu: Das lange Wochenende wird wechselhaft und „nicht lupenrein, immerhin sind aber die Temperaturen eher frühlingshaft und auch die Sonne kommt nicht zu kurz", meint Reinhard Prugger von den Meteo Experts.





Freitag fällt ins Wasser, Wochenende mit Sonne-Wolken-Mix

Der Start ins Wochenende fällt dagegen nass aus: Eine Schlechtwetterfront aus dem Westen sorgt am Freitag für dichte Wolken und Regen im ganzen Land – zunächst in Nordtirol, im Laufe des Tages auch in Süd- und Osttirol. Das Thermometer erreicht bis zu 16 Grad, die Schneefallgrenze liegt über 2000 Meter.

Besserung erwartet der Meteorologe am Samstag. „Zunächst sind noch dichtere Wolken und einzelne Regenspritzer dabei, dann setzt sich aber die Sonne durch", so Prugger. Gepaart mit bis zu 20 Grad also „passables" Ausflugswetter, „auch wenn es gerade im Unterland nicht schadet, einen Regenschutz einzupacken."

Mit ähnlichen Temperaturen und zeitweise Sonne dürfte es am Sonntag weitergehen. Allerdings zieht von Süden her ein Mittelmeertief herein, das sich zunächst in Osttirol mit Wolken bemerkbar macht, auch einzelne Schauer sind dort möglich.

Prognose für Feiertag noch unsicher

Genau dieses Mittelmeertief erschwert die Prognose für den Montag, erklärt der Experte: „Es könnte wieder recht freundlich und zeitweise sonnig sein, allerdings könnte uns auch eine negative Überraschung erwarten, wenn das Tief doch wirksamer ist."