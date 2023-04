Nach Bergnot-Rettung deutscher Schüler im Kleinwalstertal: Lehrer entgeht Strafe

Bregenz – Die Staatsanwaltschaft Feldkirch verzichtet im Fall einer 99-köpfigen deutschen Schülergruppe, die im Juni 2022 im Kleinwalsertal aus Bergnot gerettet werden musste, auf eine Strafverfolgung der verantwortlichen Lehrperson. Man habe die Sache unter Bestimmung einer einjährigen Probezeit im Zuge einer Diversion erledigt, so Heinz Rusch, Sprecher der Staatsanwaltschaft Feldkirch, am Freitag auf APA-Anfrage. Der betreffende Pädagoge hatte die Route im Internet ausgewählt.

Die aus 99 Zwölf- bis Vierzehnjährigen und acht Begleitpersonen bestehende Gruppe aus einem Gymnasium in Maxdorf in Rheinland-Pfalz war am 7. Juni 2022 auf einer nicht beschilderten Tour auf dem schmalen Heuberggrat, der laut Polizei "Schwindelfreiheit, Trittsicherheit sowie Erfahrung im alpinen Gelände erfordert", in Bergnot geraten.