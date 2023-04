Verstappen mit Bestzeit im einzigen Baku-Training

Der Weltmeister verwies Charles Leclerc im Ferrari und Red-Bull-Teamkollege Sergio Perez auf die Plätze zwei und drei. Am Nachmittag steht das Qualifying für den Grand Prix am Sonntag auf dem Programm.

Baku – Weltmeister Max Verstappen hat beim einzigen Training der Formel 1 vor dem Großen Preis von Aserbaidschan die Bestzeit aufgestellt. Der niederländische Red-Bull-Pilot war am Freitag auf dem Stadtkurs in Baku knapp schneller als Ferrari-Pilot Charles Leclerc (+0,037 Sek.) und RB-Teamkollege Sergio Perez (+0,139). Im Rahmen des neuen Sprint-Wochenendes stand am Freitag (15.00 Uhr) noch das Qualifying für den vierten Grand Prix des Jahres am Sonntag auf dem Programm.