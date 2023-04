Schwerer Unfall in Ellmau: Pkw überschlug sich mehrmals, Lenkerin schwer verletzt

Ellmau – Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitag gegen 7 Uhr morgens in Ellmau auf der Alten Straße ereignet. Im Bereich der Marcherlifte kam eine 22-jährige Österreicherin, die mit ihrem Mini-Cooper von Going Richtung Ellmau unterwegs war, plötzlich von der Straße ab. Dabei prallte der Pkw linksseitig gegen eine Straßenlaterne und überschlug sich mehrfach, bis das Fahrzeug gegen einen Erdwall prallte und zum Stillstand kam. Am Auto entstand Totalschaden, die Lenkerin erlitt schwere Verletzungen.