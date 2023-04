Warten hat ein Ende: Das Oberland hat endlich ein Frauenhaus

Landeck, Imst – Über 1000 Annäherungs- und Betretungsverbote wurden im vergangenen Jahr in Tirol gemeldet, der Großteil davon betraf Frauen. 88 Fälle von beharrlicher Verfolgung wurden gezählt, ebenfalls überwiegend weiblich. Der Bedarf an einem flächendeckenden Angebot an Frauenhäusern ist schon lange unbestritten. Nach mehrfachen Verzögerungen konnte gestern aber endlich ein weißer Fleck auf Tirols Landkarte gefüllt werden: Das dringend benötigte Frauenhaus Oberland öffnete seine Pforten.