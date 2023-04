Gräben und Barrikaden: Russland rüstet sich für Gegenoffensive der Ukraine

14 Monate nach dem Überfall Russlands auf die Ukraine rüstet sich Moskau für eine Gegenoffensive Kiews. So werden Gräben ausgehoben und Barrikaden errichtet.

Saporischschja – In der Nähe der besetzten ukrainischen Stadt Polohy im Südosten des Landes erstrecken sich russische Panzerabwehrgräben über eine Länge von 30 Kilometern. Dahinter liegen Betonbarrikaden mit "Drachenzähnen". Rund einen Kilometer weiter befinden sich Verteidigungsgräben der russischen Truppen. Die auf den Satellitenbildern des US-Raumfahrtunternehmens Capella Space sichtbaren Anlagen sind Teil einer dichten russischen Verteidigungslinie.

Die Verteidigungslinie erstreckt sich vom Westen Russlands über die Ostukraine bis zur Krim. Reuters hat Aufnahmen von Tausenden Stellungen innerhalb Russlands und entlang der ukrainischen Frontlinien ausgewertet. Sie zeigen, dass die südliche Region Saporischschja als Tor zur Halbinsel Krim am stärksten befestigt ist. So erwarten die russischen Streitkräfte die Gegenoffensive der Ukraine.

Nach Angaben von sechs Militärexperten könnten die Befestigungen es der Ukraine schwermachen. Die Frage sei, ob die Ukraine komplexe, koordinierte Operationen mit verbundenen Waffensystemen durchführen könne, sagt Neil Melvin, Analyst am britischen Royal United Services Institute (RUSI). "Die Russen haben gezeigt, dass sie dazu nicht in der Lage sind und sind zu ihrer alten sowjetischen Methode der Abnutzung zurückgekehrt". Eine ukrainische Gegenoffensive könnte die Dynamik des Krieges verändern, der sich zu einer blutigen Zermürbungsschlacht verlangsamt hat. Sollte Kiew die Kontrolle über den Süden zurückerobern, könnte es ungehinderten Zugang zu seinen Exportrouten am Schwarzen Meer zurückgewinnen.