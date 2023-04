FPÖ liegt in Sonntagsfrage deutlich vorne, ÖVP stürzt in Wählergunst ab

Die Freiheitlichen liegen inzwischen laut Umfragen deutlich vor der regierenden Volkspartei und der SPÖ. Ein nicht unerheblicher Teil der Stimmen könnte an KPÖ oder Bierpartei gehen.

Wien – Die FPÖ liegt in der Sonntagsfrage deutlich vorne, dahinter folgen mit Abstand die ÖVP vor der SPÖ. Das geht aus dem aktuellen APA/ATV-"Österreich-Trend" von Meinungsforscher Peter Hajek hervor, der für die Freiheitlichen 30 Prozent Wählerzuspruch ausweist, für die Volkspartei 24 und für die Sozialdemokraten 22 Prozent. Auffallend ist in der Sonntagsfrage laut Hajek der hohe Anteil an Nennungen "Andere Partei" mit 6 Prozent.