Mehrere Straftaten: Polizei forschte Jugendbande in Schlitters aus

Beamte der Polizei in Strass und Mayrhofen konnten die Tatverdächtigen nach gemeinsamen Ermittlungen schließlich ausforschen, wie sie am Freitag in einer Aussendung berichteten. Es handle sich um drei Österreicher im Alter von 14 und 16 Jahren. Zudem konnte ein weiterer 14-Jähriger ausgeforscht werden, der an weiteren Straftaten der Bande beteiligt war.