Kundl-Remis gegen die WSG-Fohlen bei der Rasen-Premiere

Kundl – Lange sah es am Freitag danach aus, als könnte der SC Kundl seine Premiere am neuen Rasenplatz im heimischen Achenstadion mit einem Sieg krönen. Die Unterländer gaben die Führung beim 1:1-Remis gegen die formstarken WSG Tirol Amateure aber noch aus der Hand.

„Ich bin mit der Leistung trotzdem sehr zufrieden. Wir wissen, wie stark die WSG Tirol Amateure sind“, lobte Kundl-Trainer Roger Kühmaier. Die Gäste blieben im unteren Play-off der tt.com Regionalliga Tirol ungeschlagen, verpassten aber auch den dritten Sieg in Folge. Per Freistoßtor hatte Sandro Gschwentner die Hausherren in Führung gebracht (53.), Kevin Nitzlnader glich aus (67.). Im oberen Play-off trennten sich Schwaz und Telfs mit einem torlosen Unentschieden, Fügen feierte beim 1:0-Erfolg über Imst den ersten Sieg.