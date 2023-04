Tirolerin Pia Maria holt zwei Awards: Das sind die Amadeus-Gewinner

Gemeinsam mit DJ LUM!X holte sich die ESC-Starterin auch die begehrte Auszeichnung für den "Song des Jahres". Und ein weiterer Tiroler darf sich freuen.

Wien – „Halo“ von LUM!X feat. Pia Maria wurde am Freitagabend beim Amadeus Award als bester Song des Jahres ausgezeichnet. Gleichzeitig räumten der oberösterreichische DJ und die Tiroler Sängerin auch noch den Award in der Sparte „Electronic/Dance“ ab.





Die Wiener Band Wanda erhielt für ihre jüngste LP den Preis für „Album des Jahres“ und wurde als bester Live Act ausgezeichnet. Leer gingen trotz je drei Nominierungen Mira Lu Kovacs und Pizzera & Jaus aus.

📽️ Video | LUM!X feat. Pia Maria – Halo

Bitte stimmen Sie dem Laden von Drittanbieter-Inhalten zu, um dieses Video von YouTube (Datenschutz) ansehen zu können. Zustimmen und Abspielen

Für zehn der insgesamt vierzehn Kategorien waren bereits im Vorfeld der Verleihung die GewinnerInnen bekannt. So auch der Preis in der Sparte „Jazz/World/Blues“, der an die Band Shake Stew mit dem gebürtigen Tiroler Niki Dolp an den Drums ging. Die Awards wurden im Rahmen einer Gala im Wiener Volkstheater vergeben.

RAF Camora, Melissa Naschenweng, Voodoo Jürgens

Der Rapper RAF Camora war dreifach nominiert und münzte die Nominierung in der Kategorie Hip-Hop/Urban in eine Trophäe um. Wie sich das anfühlt, weiß er bereits, nahm er die Auszeichnung doch auch schon im Vorjahr entgegen. Dasselbe gilt für Josh, der erneut in der Kategorie Pop/Rock punktete, und Melissa Naschenweng, die abermals den Amadeus für Schlager/Volksmusik einfuhr.

In der Kategorie Alternative setzte sich Singer-Songwriter Voodoo Jürgens durch. Die Auszeichnung für Hard & Heavy ging an die Salzburger Death-/Black-Metal-Band Belphegor. Die Best-Sound-Auszeichnung ging an Lemo für "Irgendwas mit Dreißig".

Ratzer für Lebenswerk geehrt, Oskar Haag holt FM4-Award

Seit mehreren Wochen stand bereits fest, dass der Wiener Jazzgitarrist Karl Ratzer die Auszeichnung für das Lebenswerk erhält. 1950 als Kind zweier KZ-Überlebender in prekären Verhältnissen geboren, zählt er seit Jahrzehnten zur Weltspitze in seinem Genre. In den 60er-Jahren begann er mit Formationen wie The Slaves oder Gipsy Love die österreichische Rockhistorie zu prägen, bevor er in die USA und zum Jazz wechselte.

Erst am Beginn seiner Karriere steht Oskar Haag, der sich über den FM4-Award freuen darf und damit bisher jüngster Amadeus-Gewinner ist. Der Teenager veröffentlichte unlängst sein viel beachtetes Debütalbum "Teenage Lullabies". (TT.com, APA)

Gewinnspiel: 2 x

E-Mountainbike TT-ePaper 4 Wochen gratis ausprobieren, ohne automatische Verlängerung Jetzt teilnehmen Ich bin bereits Abonnent