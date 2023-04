Bestes Ergebnis bisher: Volksbank Tirol trotzt Krisen mit Rekorden

„Wir haben die Kosten und das Risiko im Griff, vor allem auch, weil wir seit über 150 Jahren das machen, was wir können, und mit Kundinnen und Kunden arbeiten, die wir kennen – nämlich hier in der Region“, so Hörmann und Holzer. Dank der sehr guten Ertragslage habe man auch das Kernkapital auf über 20 Prozent ausgeweitet. „Damit sind wir eine der stärksten Banken in Österreich.“ An die vier Eigentümer (Hagebank sowie die Volksbanken Landeck, Schwaz und Kufstein-Kitzbühel), die sich vor Jahren zur Fusion zur Volksbank Tirol entschlossen haben, werde es Ausschüttungen für regionale Projekte vor Ort geben.