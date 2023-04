Flagshipstore eröffnet, Eglo plant eigene Dekoartikel-Shops

Der neue Flagshipstore in Pill ist eröffnet. Neben Leuchten setzt das Unternehmen verstärkt auf Dekoartikel.

Pill – Superlativen gehören zu Eglo wie die Butter aufs Brot. Das zeigte sich auch gestern bei der Eröffnung des neuen Flagshipstores von Europas führendem Hersteller für dekorative Wohnraum- und Außenbeleuchtung: Auf einem Hektar Grund entstand innerhalb eines Jahres angrenzend ans bestehende Headquarter in Pill 7500 m² Verkaufsfläche mit rund 6000 Artikeln verteilt auf drei Ebenen. Hingucker ist die noch nicht ganz fertige Fassade mit 365 handgefertigten, insgesamt 100 Tonnen schweren Lamellen, die durch 2200 LED-Lichter nachts in allen Farben leuchten sollen. 25 Mio. Euro investierte das Unternehmen in den imposanten Neubau, der neben 1,2 Megawattstunden Strom liefernder Photovoltaikanlage mit CO2-absorbierendem Beton im Eingangsbereich ausgestattet wurde.