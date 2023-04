Willi Pechtl in der Kunsthandlung Konzert: Gewisse Alltäglichkeit in Schwarz und Weiß

Innsbruck – Der Oberländer Grafiker Willi Pechtl kümmert sich als Buch- bzw. Ausstellungsmacher zwar immer wieder um andere, er selbst tritt als Künstler allerdings nur ganz selten in Erscheinung. Wie aktuell mit einer kleinen feinen Personale in der Innsbrucker Kunsthandlung Konzert, wo der 72-Jährige eine Auswahl jener 40 Linol- und Holzschnitte zeigt, die er für einen zur Schau erschienenen – mit einem klugen Text von Erich Hackl eingeleiteten – Katalog (Studia Verlag, 24 Euro) ausgewählt hat. Dem ersten von vier geplanten, wobei die folgenden Pechtls Plakaten, Keramiken bzw. Zeichnungen gewidmet sein sollen.

Holz- und Linolschnitte habe er praktisch immer gemacht, sagt der Absolvent der Wiener Angewandten, interessiere ihn doch die radikale Reduktion, die diese Technik erfordere. Eine „gewisse Alltäglichkeit“, die ihm wichtig ist, das als spannendes Pingpong-Spiel von Linearem und Flächigem in Schwarzweiß ausgetragene Extrakt. Wobei Pechtl nicht wie viele andere drucken lässt, sondern seine winzigen Auflagen selbst per Hand druckt, gern auch in Weiß auf Schwarz.