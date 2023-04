Ukraines ESC-Teilnehmer mussten bei Konzert in den Luftschutzkeller

Kiew – Ukraines Teilnehmer am diesjährigen Eurovision Song Contest (ESC) hat unter widrigen Umständen ein Konzert in Kiew gegeben. Kurz vor seinem geplanten Auftritt im Hauptbahnhof der Stadt wurde das Pop-Duo Tvorchi am Freitag vom Ertönen des Luftalarms in den Keller gezwungen. "Es ist, was es ist", sagte Musiker Andrij Huzuljak nach dem Heulen der Sirenen, "wir glauben an unsere Luftabwehr".