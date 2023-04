Zwölfjähriger prallte in Reutte mit Fahrrad gegen geöffnete Autotüre

Reutte – Ein Zwölfjähriger ist bei einem Unfall am Freitagnachmittag in Reutte verletzt worden. Gegen 17.35 hatte ein 36-jähriger Österreicher dort sein Auto parallel zur Fahrbahn auf einem Parkstreifen abgestellt. Die Frau des Mannes (34) öffnete die rechte hintere Türe. Genau in diesem Moment fuhr das Kind aus Deutschland mit dem Fahrrad auf dem Gehsteig vorbei, prallte gegen die Türe und stürzte. Wie schwer sich der Zwölfjährige verletzte, ist nicht bekannt. Er wurde von der Rettung ins Krankenhaus Reutte gebracht. (TT.com)