Fünf Tote nach Schüssen in Texas: Täter auf der Flucht

Houston – In einem Wohnhaus in Cleveland im US-Bundesstaat Texas sind es am späten Freitagabend (Ortszeit) fünf Menschen durch Schüsse getötet worden. Die Fahndung nach dem Täter läuft. Die Hintergründe sind noch völlig unklar. Auch ein achtjähriges Kind ist unter den Opfern. Die Bevölkerung der Kleinstadt Cleveland wurde aufgerufen, bis auf weiteres zuhause und vom Tatort fern zu bleiben.