Stadtlauf und Kraftalmlauf sorgen am Sonntag für ordentlich Bewegung

Innsbruck – Der Regenschutz sollte aufgrund der aktuellen Wetterprognose nicht fehlen – ansonsten steht einem Lauf-Abenteuer am Wochenende nichts im Wege. Der Höhepunkt ist freilich der Innsbrucker Stadtlauf, der am Sonntag (10 Uhr/Start und Ziel vor dem Landestheater) über die Bühne geht. Mit 900 Voranmeldungen sind die Organisatoren rund um Dieter Hofmann zufrieden, für gewöhnlich kommen dank der Nachmeldungen (direkt am Start) noch einige dazu. „Die neue Strecke am Inn entlang und durch St. Nikolaus dürfte für viele Läufer attraktiv sein“, sagte Hofmann. In den vergangenen Jahren waren allerdings auch schon deutlich mehr Teilnehmer gemeldet.