Das Spiel in voller Länge: Kufstein brachte Leader Hohenems zu Fall

Der FC Kufstein feierte am Samstag den zweiten Sieg in der Regionalliga West und brachte den bislang makellosen Tabellenführer VfB Hohenems zu Fall. Die Tiroler gewann nach einer engagierten Vorstellung mit 3:1 und rückten bis auf zwei Punkte an die Vorarlberger heran. Die Reichenau spielte gegen Pinzgau/Saalfelden 1:1, Bischofshofen bezwang Bregenz 2:0.