Gegend rund um Vulkan in Kolumbien wird evakuiert

Wegen eines drohenden Ausbruchs des Vulkans Nevado del Ruiz in Kolumbien sollen die Bewohner mehrerer umliegender Städte ihre Häuser und Wohnungen verlassen. Die Katastrophenschutzbehörde des südamerikanischen Landes kündigte am Samstag an, alle Orte im Umkreis von 15 Kilometern um den Hauptkrater des Vulkans zu evakuieren.