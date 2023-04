Transitarbeiter warten künftig Stadträder

Nun hat sie die Ausschreibung für sich entschieden. „Wir sind sehr glücklich, dass wir diesen Auftrag bekommen haben. Wir bieten ganzjährige Transitarbeitsplätze an. Nun können wir in den Wintermonaten, in denen sonstige Reparaturen zurückgehen, die Stadträder generalüberholen“, sagt Michael Plep, Conrad-Betriebsleiter.