25-Jähriger nach Streit in Innsbruck von drei Männern attackiert

Innsbruck – Ein Streit mündete am Samstagabend im Innsbrucker Stadtteil Hötting in Gewalt. Ein 25-Jähriger war gegen 21.15 Uhr auf der Straße mit drei Männern aneinandergeraten. Im Zuge des Streits wurde der Mann von seinen Kontrahenten attackiert und verletzt: Er erlitt eine leicht blutende Wunde oberhalb des Auges und klagte über Schmerzen an Hüfte und Halswirbelsäule. Der 25-Jährige wurde in die Klinik gebracht. Eine sofort eingeleitete Fahndung nach den Tätern verlief bisher ergebnislos.