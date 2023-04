Großeinsatz im Lechtal: Geräteschuppen stand in Vollbrand

Bach – Am späten Samstagabend wurden mehrere Feuerwehren zu einem Brand in Bach alarmiert. Bei einem Wohnhaus stand ein Geräteschuppen in Vollbrand. Rund 110 Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Bach, Stockach, Elbigenalp und Häselgehr konnten ein Übergreifen des Feuers auf das angrenzende Wohnhaus verhindern. Nach etwa einer Stunde konnte schließlich „Brand aus“ gemeldet werden.