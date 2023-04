Sölden – Zwei Urlaubergruppen gerieten am Samstagabend in einem Lokal in Sölden aneinander. Dabei versetzte laut Polizei ein 39-jähriger Tscheche einem 31-jährigen Deutschen einen Faustschlag ins Gesicht. Der Mann trug eine Verletzung am Auge davon. (TT.com)