Tiroler Lawinenreport beendet die Wintersaison

Innsbruck – Der Tiroler Lawinenreport beendet mit 1. Mai die Wintersaison 2022/23. Er wurde in diesem Zeitraum 2,2 Millionen Mal online aufgerufen, teilte die Tiroler Landeskommunikation am Wochenende in einer Aussendung mit. Die Zeit im Sommer wird für die Weiterentwicklung der Softwaresysteme und die Vorbereitung auf die nächste Saison genutzt. Unter anderem wird an einem einheitlichen Rückmeldetool für Personen, die im Gelände unterwegs sind, gearbeitet.

Der mehrsprachige Euregio-Lawinenreport liefert seit der Saison 2018/19 über den Winter online täglich aktuelle Daten zur Lawinensituation in Tirol, Südtirol und Trentino. Diesen Winter wurde der erste Bericht am 10. Dezember 2022 veröffentlicht, der letzte und damit 142. Lawinenreport erfolgt am Sonntag, 30. April, als Prognose für Montag, 1. Mai. Sollte es in den Monaten, in denen keine tägliche Lawinenprognose über den Report erfolgt, zu kritischen Lawinensituationen kommen, werden diese über den Blog www.lawinen.report/blog veröffentlicht.