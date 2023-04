Eros Ramazzotti besingt vor 20.000 Fans das Ischgler Saisonfinale

Jede Menge gute Laune und so gar keine Star-Allüren: Der charismatische Italo-Sänger Eros Ramazzotti ließ zahlreiche Herzen beim „Top of the Mountain Closing Concert“ in Ischgl vollkommen dahinschmelzen. Schuld daran waren nicht nur die frühlingshaften Temperaturen und Sonnenschein, sondern vielmehr der geballte südländische Charme des gebürtigen Römers.