20-Jähriger stürzte mit Auto in Kufstein 100 Meter ab: zwei Verletzte

Kufstein – Von einem schweren Unfall am Freitagnachmittag auf der Thierseestraße (L37) berichtet die Polizei am Sonntag. Demnach fuhr ein 20-Jähriger am Nachmittag bergab Richtung Kufstein. In einer Linkskurve geriet das Fahrzeug auf der nassen Fahrbahn außer Kontrolle und kam von der Straße ab. Das Auto stürzte rund 100 Meter über einen Abhang und überschlug sich dabei mehrmals.