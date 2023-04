Ein Toter und sieben Verletzte bei Messerstecherei vor britischer Diskothek

London – Bei einer Auseinandersetzung vor einer Disco in England ist ein Mann durch Stiche getötet worden. Sieben weitere Menschen wurden verletzt. Die Polizei nahm einen 24 Jahre alten Verdächtigen wegen Mordes, versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung fest. Beamte seien in der Nacht auf Sonntag in der südwestenglischen Stadt Bodmin über eine Auseinandersetzung informiert worden, teilte die Polizei am Sonntag mit.