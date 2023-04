Lenker ignorierte Vorrang-Schild und prallte in Rum gegen Linienbus

Rum – Zwei Businsassen und die Beifahrerin eines Autos wurden am Sonntag bei einem Unfall im Ortsgebiet von Rum verletzt. Zu dem Zusammenstoß zwischen Auto und Bus war es gekommen, weil der 29-jährige italienische Autofahrer das Vorrang-Schild ignoriert hatte.

Der Unfall passierte gegen 12 Uhr, als der 38-jährige Linienbuslenker auf der Dörferstraße in Richtung Westen unterwegs war. Vor der Kreuzung mit der Murstraße überholte der Busfahrer derzeitigen Erkenntnissen zufolge zwei Radfahrer, lenkte nach dem Überholvorgang den Linienbus wieder zurück auf den rechten Fahrstreifen und fuhr in die Kreuzung ein. Gleichzeitig wollte auch der Italiener in die Straße abbiegen. Dabei ignorierte er aber, dass er auf der nachrangigen Straße unterwegs war.