Vandalen wüteten nach Fest am Badesee in Umhausen

Umhausen – Böses Erwachen nach einem Fest am Badesee in Umhausen: Noch in der Nacht dürften Unbekannte auf dem Parkplatz gewütet haben. Die Bilanz: auf dem Gelände wurden mehrere Straßenleitpflöcke samt Schneestangen ausgerissen und in ein angrenzendes Feld geworfen. Weiters wurde eine verankerte Holzbank ausgerissen und beschädigt. Es entstand ein Schaden in derzeit unbekannter Höhe. Um zweckdienliche Hinweise an die Polizei Oetz (Tel.: 059133/7106) wird gebeten. (TT.com)