Topfschlagproteste in Frankreich treiben Regierung in die Defensive

Vor einem Besuch Macrons in Südfrankreich wurde Demonstranten das Mitführen "tragbarer Tongeräte" kurzerhand verboten. Polizisten wiesen Menschen mit Töpfen ab, auch von beschlagnahmten Töpfen war die Rede. Eine entsprechende Anordnung des Departements sprach von drohender Terrorgefahr. Kochtöpfe und Terrorismus? Da zweifelten nicht nur viele Franzosen am Verstand ihrer Verwaltung. Auch Innenminister Gérald Darmanin stellte klar, Töpfe bei Demonstrationen seien erlaubt, Anweisungen seien wohl vor Ort missverstanden worden. In einer anderen Region erklärte ein Gericht ein Demonstrationsverbot während eines Macron-Besuchs für ungültig.

Angesichts der Kochtopf-Proteste wies die Regierung die Ministerinnen und Minister an zu prüfen, welche ihrer Auftritte im Land wirklich nötig sind. Macron schwenkte teils auf Überraschungsbesuche um, damit Demonstranten ihn schwerer mit Küchengeräten abpassen können. Die Fraktionschefin der Linkspartei, Mathilde Panot, drohte Macron aber schon: "Ja, Sie werden unsere Pfannen bis zum Rückzug (der Reform) am Hintern haben!" Denn darum geht es beim Kräftemessen zwischen Macron und seinen Gegnern: Während der Präsident von einer Phase der Beruhigung nach dem Rentenstreit redet, will die Gegenseite lärmen, bis die Reform, die ab September greifen soll, zurückgezogen wird.

In Frankreich hatten die Gewerkschaften für den 1. Mai zu den nächsten großen Protesten gegen die Pensionsreform aufgerufen, die die Mitte-Regierung von Macron am liebsten schon als abgehakt betrachten würde. Zehntausende Teilnehmer kamen zu den landesweit rund 300 Kundgebungen in Großstädten aber auch kleineren Orten in der Provinz. Einige davon waren gleich als "Casserolades" angekündigt, es gab wieder tüchtig Lärm. "Der Topf ist zu einem Symbol geworden", meinte die Organisation Attac, die in sozialen Medien schon zu einer #CasserolesChallenge aufgerufen hat. So schnell wird Macron die Topfschlagproteste also wohl nicht loswerden. (APA, AFP)