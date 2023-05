Zehntausende protestieren in Frankreich gegen Pensionsreform

Die Behörden erwarteten bei landesweit über 300 Kundgebungen an diesem Montag insgesamt rund 500.000 bis 650.000 Teilnehmer. Die Rentenreform sorgt seit Monaten in Frankreich für Proteste.

Paris – In Frankreich haben Zehntausende Menschen die Kundgebungen zum 1. Mai für erneute Proteste gegen die Pensionsreform von Präsident Emmanuel Macron genutzt. In zahlreichen Großstädten und auch kleineren Städten der Provinz setzten sich am Montagvormittag Demonstrationszüge in Bewegung. Die Gewerkschaften hatten zu mehr als 300 Kundgebungen aufgerufen. Landesweit erwarteten die Behörden rund 500.000 bis 650.000 Teilnehmer. Allein in Paris wurde mit bis zu 100.000 gerechnet.