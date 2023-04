Elefant in Indien nach Tötung von sechs Menschen eingefangen

Neu-Delhi – In einer Großaktion ist in Indien ein Elefant eingefangen worden, der auf der Suche nach Nahrung mindestens sechs Menschen getötet hatte. 150 Mitarbeiter der Forstbehörde seien am Samstag an der Aktion im Bundesstaat Kerale im Süden des Landes beteiligt gewesen, berichtete die Zeitung Indian Express. Zudem habe es die Hilfe von vier auf das Einfangen ihrer Artgenossen trainierten Elefanten gebraucht, um das mit Pfeilen betäubte Tier auf einen Lkw zu schieben und zu stoßen.