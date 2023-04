Mindestens zehn Tote bei bewaffnetem Angriff in Ecuador

Quito – Bei einem bewaffneten Angriff in Ecuador sind mindestens zehn Menschen getötet worden. Die Staatsanwaltschaft habe deswegen eine Voruntersuchung eingeleitet, teilte die Behörde am Sonntag mit. Demnach wurden bei dem Angriff auf eine Werkstatt in der Hafenstadt Guayaquil am Samstagabend (Ortszeit) zudem zwei Personen verletzt. Die Polizei vermutete, dass die Tat im Zusammenhang mit dem Drogenhandel stehe, wie die ecuadorianische Zeitung El Universo berichtete. Vor mehr als zwei Wochen waren bei einem bewaffneten Angriff im Norden Ecuadors mindestens neun Menschen getötet worden.