Türkischer Geheimdienst tötete IS-Anführer in Syrien

Der Anführer der Extremistengruppe Islamischer Staat (IS), Abu al-Husayn al-Husayni al-Qurashi, ist nach Angaben des türkischen Präsidenten Recep Tayyip Erdogan getötet worden. Der türkische Geheimdienst sei ihm seit Langem auf der Spur gewesen und habe ihn am Samstag in Syrien getötet, sagte Erdogan am Sonntag dem Sender TRT Turk. Die staatlichen Nachrichtenagentur Anadolu schrieb von "Neutralisierung".